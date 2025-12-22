В Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением

В Кузбассе игры на льду закончились уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Абагур-Лесной. Дети в возрасте девяти и 14 лет вышли на реку Томь, но в какой-то момент непрочный лед под ними треснул, школьники оказались в воде. После этого их унесло течением, самостоятельно выбраться из воды они не смогли.

Их заметил еще один мальчик и рассказал о ситуации взрослым. Сейчас пострадавших ищут. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

«Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Они выяснят, исполнялись ли требования закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Также на контроле у ведомства находится расследование уголовного дела.

