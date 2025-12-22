В Госдуме успехи Овечкина и Мельниковой признали главными событиями года

Журова назвала событиями года в спорте успехи Овечкина и Мельниковой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова признала важными событиями года в спорте результаты хоккеиста Александра Овечкина и гимнастки Ангелины Мельниковой. Ее слова передает РИА Новости.

«Международных стартов у наших спортсменов нет, но в то же время есть рекорд Саши Овечкина. Если мы говорим про мировой масштаб, это крутое событие! Рекорд держался десятилетиями и был побит нашим спортсменом. Еще я бы отметила Ангелину Мельникову», — сказала Журова.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

