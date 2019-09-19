В Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал изменение позиции Украины по «формуле Штайнмайера», передает РИА «Новости».

По его словам, это противоречит раннее согласованным договоренностям. Также он напомнил, что формула должна была быть подписана без каких-то дополнительных условий.

Песков добавил, что работу нужно продолжать, несмотря на изменения.

Сложившиеся ситуация не способствует быстрому продвижению, заключил пресс-секретарь.

«Формула Штайнмайера» – это предложение об особом статусе Донбасса бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее сообщалось, что представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил об отказе Киева подписывать «формулу Штайнмайера».