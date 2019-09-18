Грызлов счел отказ Киева от формулы Штайнмайера угрозой саммиту «нормандской четверки»

Полномочный представитель России Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». Об этом сообщает ТАСС.

Данный итог встречи он назвал отказом от согласования порядка правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

Грызлов также добавил, что теперь сорвано и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны были решаться синхронно с политическими — в ходе одного заседания.

«Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки», так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера».