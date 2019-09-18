В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II

МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II. Об этом сообщает

Отмечается, что документы были украдены в 90-е годы.

Передача подписанных Николаем II в период между 1905 и 1914 годами именных императорских указов Капитулу орденов проходила в посольстве США в Москве. В ней принимали участие представители Федерального архивного агентства, Российской таможенной службы, министерства внутренней безопасности США, МИД РФ и РВИО.

В российском министерстве уточнили, что такие действия со стороны украинских властей «наглядно демонстрируют большой положительный потенциал конструктивного подхода в двустороннем взаимодействии».

Ранее сообщалось, что в США потребовали найти останки детей Николая II.