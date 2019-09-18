Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по «возвращению» Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, все стратегии Украины по «возвращению» Крыма останутся только фантазиями.

«Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое», — пояснил Пушков.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что в Крыму оценили стратегию украинского генерала по «возвращению» полуострова.