Глава Крыма призвал оставить обсуждение о переименовании полуострова
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обсуждение о переименовании полуострова необходимо прекратить. Об этом он написал в своем фейсбуке.
По его словам, инициатива по возвращению исторического названия Крыма, Таврида, не нужна и не актуальна.
«В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить», — написал Аксенов.
Он отметил, что также важно знать и чтить свою историю, в том числе, помнить, как назывался полуостров в разные временные эпохи.
Ранее сообщалось, что Аксенов посоветовал Зеленскому посетить полуостров.