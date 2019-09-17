Глава Крыма призвал оставить обсуждение о переименовании полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обсуждение о переименовании полуострова необходимо прекратить. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, инициатива по возвращению исторического названия Крыма, Таврида, не нужна и не актуальна.

«В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить», — написал Аксенов.

Он отметил, что также важно знать и чтить свою историю, в том числе, помнить, как назывался полуостров в разные временные эпохи.

Ранее сообщалось, что Аксенов посоветовал Зеленскому посетить полуостров.