Болсонару досрочно выйдет на работу после операции

Президент Бразилии Жаир Болсонару выйдет на работу во вторник, 17 сентября, после операции и лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бразильского лидера.

Как стало известно, Болсонару уже выписали из больницы в Сан-Паулу.

По имеющейся информации, временно руководить исполнительной ветвью власти Бразилии продолжит вице-президент южноамериканской республики Антониу Гамилтон Моурау.

Сообщается, что по врачебным показаниям, Болсонару нужен покой для окончательоног восстановления.

Ранее Болсонару перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи. Это хирургическое вмешательство стало для него уже четвертым. Как известно, президент Бразилии был ранен во время предвыборного митинга осенью 2018 года. Он получил удар ножом, который поразил брыжеечную артерию.