Джонсон рассказал о перспективах проведения мягкого Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился ожиданиями от предстоящей встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и выразил уверенность, что Лондон и Брюссель в ближайшее время смогут достичь договоренностей по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Однако политик отметил, что даже при отсутствии сделки проведение выхода Великобритании из ЕС состоится 31 октября. По его мнению, стороны уже потратили много времени и сил на утверждение условий сделки.

Джонсон добавил, что если в рамках встречи с Юнкером они «продвинутся далеко», то на саммите 17 октября будет окончательно оформлено соглашение, которое «призвано защищать бизнес по обе стороны Ла — Манша».

«Я поистине верю, что мы способны этого добиться, и уверен также в том, что такое соглашение будет соответствовать как интересам Соединенного Королевства, так и наших европейских друзей», — заявил Джонсон.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон назвал Джонсона лжецом и карьеристом