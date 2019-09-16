В Кремле отреагировали на возможную причастность Ирана к атакам на НПЗ

В Кремле призвали не делать поспешных выводов после инцидента в Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию.

В Кремле посоветовали придерживаться линии, «которая поможет самортизировать напряженность».

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ответить на атаку на саудовские нефтяные объекты. По его словам, Вашингтон уже готов к решительным действиям.