Минюст хочет аннулировать в России более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР

Российский Минюст хочет признать устаревшими и недействительными в стране свыше 20 тысяч правовых актов времен СССР и РСФСР. Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стоит отметить, что в число аннулируемых документов войдут декрет Совета народных комиссаров от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» и постановление Совмина РСФСР 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».

До этого с инициативой отмены правовых актов выступил премьер страны Дмитрий Медведев, который поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене документов.

В Минюсте уточнили, что под аннуляцию попадут правовые акты, принятые с 1917 по 1991 год. В число таких документов войдут акты по разным сферам.

Ранее Медведев отменил советские акты.