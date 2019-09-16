Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

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Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года
Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года
Kevin Lamarque/Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что приглашение было в письме, которое Ким Чен Ын передал Трампу в конце лета.

Детали приглашения не приводятся.