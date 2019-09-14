Премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он рассказал, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

Он отметил, что соединение морей «абсолютно реально». Существует 40 водных путей, о которых возможно договориться с Польшей и Белоруссией. Он отметил, что для этого нужно «строить конструктивные отношения». По его словам, власти Украины уже начали это делать.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что планирует действовать и реализовывать близкие ей гуманитарные миссии.