На Украине заявили об оттепели в отношениях Киева и Москвы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко оценил текущее состояние отношений между Киевом и Москвой, назвав их оттепелью. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается максимально использовать открывающееся окно возможностей в связи с потеплением отношений между странами.

Пристайко отметил, что это поможет принести мир на территорию Украины.

Министр считает, что для этого на Украине необходимо найти компромисс в вопросах восстановления мира и украинского порядка.

Ранее Пристайко обозначил сроки местных выборов, в том числе в Донбассе.