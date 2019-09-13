Глава МИД Украины обозначил сроки местных выборов, в том числе в Донбассе

Киев планирует провести местные выборы, в том числе в Донбассе, до 2020 года, заявил главы МИД Украины Вадим Пристайко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил. что задача властей сделать так, чтобы эти выборы «состоялись так, как они должны состояться».

Он отметил, что Киев не собирается проводить «много-много фейковых выборов,» которые «уже были на той территории».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность выборов в Донбассе.