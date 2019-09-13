Зеленский заявил о подготовке нового обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового обмена заключенными с Россией. Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), трансляцию ведет «Страна.ua».
По его словам, сейчас идет подготовка списков на обмен.
«Сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает провести второй этап освобождения украинских граждан, в том числе прибывающих в тюрьмах Крыма.