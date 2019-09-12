Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольгу Кобцеву.

Как отмечается, в передаче участвуют осужденные до 2014 года. Граждане перейдут на другую сторону в районе подконтрольного украинской стороне города Счастье в присутствии представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан.