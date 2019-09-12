Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных
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Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольгу Кобцеву.
Как отмечается, в передаче участвуют осужденные до 2014 года. Граждане перейдут на другую сторону в районе подконтрольного украинской стороне города Счастье в присутствии представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан.