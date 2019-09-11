В МИД России обеспокоены планами Нетаньяху по аннексии Иорданской долины

В МИД России прокомментировали планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по аннексии Иорданской долины. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что реализация названного израильским премьер-министром плана распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину может усилить напряженность в регионе и подорвать надежды на достижения палестино-израильского урегулирования.

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах.