Медведев отменил законы СССР и РСФСР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины», об этом он сообщил в программе на телеканале «Россия-24».

«Я буквально сегодня, перед тем как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее — с 1 января следующего года», — заявил он.

Премьер пояснил, что эти акты создают тяжелые условия для работы.

До этого отмечалось, что часть нормативов утратила силу еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

Ранее Медведев предложил внедрить гибкие рабочие графики.