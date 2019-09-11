Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Она также добавила, что он пытался обвинить Россию и другие страны в распространении дезинформации о разногласиях в окружении президента Дональда Трампа.

Она пояснила, что с соответствующими заявлениями Болтон выступал на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal.

Захарова назвала эту информацию фейком и написала, что за такое заявление стоит извиниться. По ее мнению, это стоит сделать всем причастным к тому, что оно прозвучало: изданию The Wall Street Journal, которое организовало мероприятие; агентству Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк без проверки фактов и самому Болтону, который его придумал и скрыл истинное положение дел в США.

Ранее Захарова отреагировала на обмен задержанными между Россией и Украиной.