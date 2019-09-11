Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актов РСФСР до конца текущего года.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Медведев сообщил, что эти акты должны прекратить свое действие с 1 января следующего года.
Он призвал оценить, что для этого необходимо будет сделать.
Отмечается, что часть нормативов утратила силу еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.