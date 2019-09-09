Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров c Путиным

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что телефонные разговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина проходят вежливо, передает РИА «Новости».

«Это был равный разговор двух президентов», — сказал Ермак.

Он уточнил, что при переговорах голос никто не повышал.

«Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение», — пояснил Ермак.

Ранее в Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского.