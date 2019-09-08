СМИ: Джонсон допустил нарушение закона для выхода из ЕС в срок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключает возможного нарушения закона для выхода из ЕС в срок. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По информации издания, он не готов просить ЕС продлить крайний срок Brexit.

До этого стало известно, что парламент Британии принял закон, обязывающий власти запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и содержащий запрет на выход из состава европейского сообщества без заключения сделки.

Ранее сообщалось, что названа причина увольнения министра труда и пенсий Британии.