Макрон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной ключевым шагом в возобновлении переговоров, передает РИА «Новости».

Он приветствовал такое решение и добавил, что диалог между Москвой и Киевом должен продолжиться в ближайшие недели.

Также в заявлении Елисейского дворца говорится, что Франция вместе с Германией активизируют свои усилия в рамках Нормандского формата для достижения дальнейшего прогресса в реализации минских соглашений.

Украина и Россия обменялась заключенными по формуле «35 на 35».