Госдеп поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной

США после произошедшего на Украине и в России освобождения заключенных поприветствовали этот шаг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп Соединенных Штатов.

В ведомстве проявляют радость от развития диалога между Россией и Украиной.

Также в Госдепе призывают российское государство немедленно освободить всех других украинцев, в том числе крымских татар, незаконно удерживаемых в тюрьме.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия обменялась заключенными по формуле «35 на 35».