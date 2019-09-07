Умер Анатолий Белоногов

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Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, передает РИА «Новости».

Ему было 80 лет.

Как сообщил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, Белоногов умер после продолжительной болезни.

Он руководил регионом с 1997 года по 2001 год.