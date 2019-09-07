Умер Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, передает РИА «Новости».

Ему было 80 лет.

Как сообщил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, Белоногов умер после продолжительной болезни.

Он руководил регионом с 1997 года по 2001 год.