Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Почетная императрица Японии Митико, которая приходится матерью действующему императору Нарухито, поступила 7 сентября, в субботу, в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди.

Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов. Перед этим у нее возьмут все необходимые анализы.

Рак груди у Митико обнаружили в июле 2019 года во время плановой диспансеризации.

Причем, как подчеркивается, врачи выявили рак на самой первой стадии его развития.