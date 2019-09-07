Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, власти Украины должны учитывать интересы всех регионов страны, однако они этого не делают.

В связи с этим, отметил он, несоблюдение баланса является основной ошибкой украинских политиков.

«Люди имеют свои интересы. Надо слушать людей, и каждый закон должен отвечать интересам всей Украины», — пояснил Кравчук.

Он также добавил, что следует сократить количество депутатов Рады, которых сейчас в парламенте 450.

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