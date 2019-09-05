Брат Джонсона уходит с поста министра
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Брат премьер-министра Бориса Джонсона — Джозеф Джонсон заявил, что покидает пост младшего министра по делам университетов и науки и не будет больше членом британского парламента. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, он уходит, так как «разрывается между семьей и национальными интересами».
Он отметил, что за 9 лет его службы сменились три премьера.
«Это было неразрешимое напряжение, но настало время для других, чтобы взять на себя работу в парламенте и министерстве», — заключил Джонсон.
Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг идею Джонсона о проведении внеочередных выборов.