Брат Джонсона уходит с поста министра

Брат премьер-министра Бориса Джонсона — Джозеф Джонсон заявил, что покидает пост младшего министра по делам университетов и науки и не будет больше членом британского парламента. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, он уходит, так как «разрывается между семьей и национальными интересами».

Он отметил, что за 9 лет его службы сменились три премьера.

«Это было неразрешимое напряжение, но настало время для других, чтобы взять на себя работу в парламенте и министерстве», — заключил Джонсон.

Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг идею Джонсона о проведении внеочередных выборов.