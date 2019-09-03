Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

В Верховной раде в окончательном чтении приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает ФАН.

Отмечается, что данную инициативу поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

В случае подписания законопроекта президентом Украины Владимиром Зеленским закона, он начнет действовать с 1 января 2020 года. Лидер страны призвал депутатов сделать то, что «они многие годы обещали людям» и отменить депутатскую неприкосновенность.

В первом чтении за отмену депутатской неприкосновенности проголосовали 363 парламентария.

Ранее в Раде поддержали проект о легализации марихуаны.