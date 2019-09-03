Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
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В Верховной раде в окончательном чтении приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает ФАН.
Отмечается, что данную инициативу поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.
В случае подписания законопроекта президентом Украины Владимиром Зеленским закона, он начнет действовать с 1 января 2020 года. Лидер страны призвал депутатов сделать то, что «они многие годы обещали людям» и отменить депутатскую неприкосновенность.
В первом чтении за отмену депутатской неприкосновенности проголосовали 363 парламентария.