Медведчук оценил изменение в украинской конституции

Глава партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал изменение закона в Конституции о депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если «спам конституционных изменений» продолжится, что от свода законов останутся «рожки да ножки».

Медведчук отметил, что в изменения в Конституцию можно вносить, если они будут строго соответствовать действующему законодательству.

Ранее Верховная рада Украины приняла в окончательном чтение законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.