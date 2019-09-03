Госбюро расследований возбудило дело против экс-спикера Рады Парубия

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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время посещения полка реактивной артиллерии во... Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время посещения полка реактивной артиллерии во...
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время посещения полка реактивной артиллерии во...
РИА «Новости»

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Госбюро.

Как отмечается, Парубий подозревается в препятствии осуществления избирательного права или права участвовать в референдуме. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело против бывшего спикера Рады было открыто 20 августа по решению суда.

Ранее сообщалось, что против Парубия возбудили уголовное дело из-за массовой гибели людей.