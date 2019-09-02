Глава МИД Ирана рассказал о высоком уровне отношений между Россией и Тегераном

Отношения России и Ирана достигли самого высокого уровня за последние десятки лет. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает ТАСС.

По его словам, сотрудничество двух стран носит стратегический характер и особенно успешно в энергетической и транспортной сферах, а также в вопросе достижения мира и безопасности.

«Экономические отношения наших стран развиваются, несмотря на давление со стороны Вашингтона», — добавил Зариф.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана назвал Персидский залив пороховой бочкой.