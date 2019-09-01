Трамп предпочел гольф мемориальным мероприятиям в Польше

Президент США Дональд Трамп отправился в гольф-клуб после отмены своей поездки в Польшу на мероприятие, посвященное годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, американский лидер отменил свой визит в Польшу из-за урагана «Дориан», который приближается к США. Однако после своего заявления о том, что он не поедет в Польшу, президент был замечен в гольф-клубе.

Отмечается, что в пресс-службе Белого дома рассказали, что американского лидера каждый час уведомляют об урагане. При этом сам Трамп заявил, что скоро отправится в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, посвященное «Дориану».

Ранее сообщалось, что в Польше с пониманием отнеслись к отмене визита Трампа.