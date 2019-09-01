Власти Сербии осудили решение Польши не звать РФ на годовщину начала войны

Министр обороны Сербии Александр Вулин осудил решение Польши не приглашать Россию и Сербию на 80-ую годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вместо России и Сербии Польша пригласила на мемориальные мероприятия страны, которые вызвали возникновение войны.

«Можем лишь сказать, что они сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне», — подчеркнул Вулин.

Ранее сообщалось, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила Польше на решение не звать РФ на годовщину начала войны.