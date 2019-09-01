Сенатор счел отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой сведением счетов
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Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отреагировал на решение Польши не приглашать Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению сенатора, «современные критерии» Варшавы являются конъюнктурой.
«Думаю, что это даже оскорбительно для страны, понесшей в той войне тяжелейшие людские и материальные потери», — заявил Клинцевич.
Он добавил, что речь идет о «мелкотравчатой политике», поскольку польские власти занялись сведением счетов.
Ранее в Польше назвали причину неприглашения России на годовщину Второй мировой.