Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский отметил, что после его общения с главой Польши Анджеем Дудой отношения двух стран улучшаться.

«Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости», — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что теперь между украинской и польской стороной будет «обнуление» взаимных претензий.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша построят мемориал примирения.