Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Зеленский отметил, что после его общения с главой Польши Анджеем Дудой отношения двух стран улучшаться.
«Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости», — подчеркнул Зеленский.
Он рассказал, что теперь между украинской и польской стороной будет «обнуление» взаимных претензий.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша построят мемориал примирения.