Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры этой территории.

До этого стало известно, что глава Украины пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша построят мемориал примирения.