Трамп пообещал посетить Польшу в ближайшее время

Американский президент Дональд Трамп решил отменить поездку в Варшаву. Об этом сообщает C-Span.

По имеющимся данным, в Польше глава государства должен был поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к годовщине начала Второй мировой войны. Также у него должна была состояться встреча с главой Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, вместо него Польшу посетит вице-президент страны Майк Пенс. Трамп изменил свое решение из-за того, что на страну надвигается шторм «Дориан». Президент США также отметил, что договорился с польским коллегой Анджеем Дудой о визите в Польшу в скором времени.

Ранее было названо место встречи Зеленского и Трампа.