Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском

Депутат украинской Рады Антон Киссе во время заседания парламента не смог выступить на родном языке, что позабавило его коллег. Видеозапись выступления разместил «24 канал».

Отмечается, что в речи депутат обращался к новому министру экономического развития и торговли страны Тимофею Милованову. Он рассказывал о проблемах виноделов в Одесской области. Во время выступления Киссе мешал украинские и русские слова, а затем решил говорить на русском языке. Это вызвало у других депутатов смех.

Ранее сообщалось, что причиной ссоры между депутатами Верховной рады Украины нового созыва стал русский язык.