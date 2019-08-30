Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском
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Депутат украинской Рады Антон Киссе во время заседания парламента не смог выступить на родном языке, что позабавило его коллег. Видеозапись выступления разместил «24 канал».
Отмечается, что в речи депутат обращался к новому министру экономического развития и торговли страны Тимофею Милованову. Он рассказывал о проблемах виноделов в Одесской области. Во время выступления Киссе мешал украинские и русские слова, а затем решил говорить на русском языке. Это вызвало у других депутатов смех.
Ранее сообщалось, что причиной ссоры между депутатами Верховной рады Украины нового созыва стал русский язык.