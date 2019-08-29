Зеленский рассказал о первых 100 днях на посту президента
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней, которые он провел в этой должности, передает РИА «Новости».
По его словам, он оценивает свою работу критически, и считает эти дни «тихой прогулкой».
«Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда», - сказал Зеленский.
Он выразил уверенность, что сейчас страна наконец «сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений».