Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия должна выполнять обязательства в Идлибе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что политики выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Идлибе и призвали Россию и Сирию действовать в рамках международного законодательства.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что необходимо не дать Ирану возможность получить ядерное оружие.

Уточняется, что Эрдоган и Джонсон также обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон назвал Турцию незаменимым партнером Британии.