The Guardian предложила отменить G7 в 2020 году

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В настоящее время члены G7 не в состоянии работать для достижения своих целей, а самым большим препятствием является американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет The Guardian.

По мнению издания, вывод состоявшегося саммита заключается в том, что встречу международного клуба в 2020 году следует отменить. Задача саммита G7 заключается в том, что на встрече лидеры процветающих мировых демократий должны скоординировать действия по наиболее актуальным вопросам. Лидеры этих стран должны проводить политику, способствующую глобальному миру и процветанию с учетом демократических ценностей. В настоящее время G7 не способна работать для достижения этих целей.

Уточняется, что самым большим препятствием является президент США Дональд Трамп, чья политика противоречит целям G7: он хочет, чтобы американская сторона действовала в одиночку, разрушала существующую глобальную торговую систему, сокращала иностранную помощь, игнорировала права человека и не верила в реальность изменения климата. При этом он является не единственной проблемой. Еще одним безответственным лидером является британский премьер Борис Джонсон, который подталкивает страну к Brexit, независимо от последствий. Политический и экономический кризис переживает и Италия. Кроме того, отношения Японии с Южной Кореей переживают рост напряженности. Автор обращает внимание на непродуктивность саммита и полагает, что к встречам G7 следует вернуться после ухода Трампа. Отмена встречи также может послужить напоминанием о важности тех ценностей, которые должны отстаивать участники международного клуба.