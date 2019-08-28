Скабеева поблагодарила Зеленского после освобождения Вышинского

Российская телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила украинского лидера Владимира Зеленского после освобождения главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, это является первым по-настоящему важным шагом со стороны Зеленского.

«101-ый день его президентства. Молодец!», — отметила Скабеева.

Она добавила, что пусть это будет только началом.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в телеграме, что решение суда по Вышинскому еще предстоит оценить аналитикам с точки зрения их значимости для российско-украинских отношений.

Ранее сообщалось, что Вышинского освободили в Киеве. Он был освобожден под личное поручительство.