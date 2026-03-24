Катина о конфликте с Волковой: «Никто не извинялся»

Солистка «Тату» Катина призналась, что не обсуждала конфликт с Волковой

Солистка «Тату» Лена Катина призналась kp.ru, что не обсуждала прошлые конфликты с коллегой по группе Юлией Волковой.

«Что касается конфликта, мы его не разрешали, мне кажется, что мы просто посмотрели друг другу в глаза и как-то приняли это. Никто не извинялся», — призналась артистка.

По словам Катиной, она и Волкова с годами повзрослели и переосмыслили свои взгляды. Между артистками сложились теплые отношения. Певица призналась, что их связь не такая крепкая, как дружба, но она выходит за рамки рабочих взаимодействий.

Группа «Тату» официально воссоединилась в июле 2025 года. Катина рассказала, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

