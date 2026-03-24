Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Катина о конфликте с Волковой: «Никто не извинялся»

Солистка «Тату» Катина призналась, что не обсуждала конфликт с Волковой
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Солистка «Тату» Лена Катина призналась kp.ru, что не обсуждала прошлые конфликты с коллегой по группе Юлией Волковой.

«Что касается конфликта, мы его не разрешали, мне кажется, что мы просто посмотрели друг другу в глаза и как-то приняли это. Никто не извинялся», — призналась артистка.

По словам Катиной, она и Волкова с годами повзрослели и переосмыслили свои взгляды. Между артистками сложились теплые отношения. Певица призналась, что их связь не такая крепкая, как дружба, но она выходит за рамки рабочих взаимодействий.

Группа «Тату» официально воссоединилась в июле 2025 года. Катина рассказала, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

Ранее солистка «Тату» назвала разницу в женском и мужском творчестве.

 
Теперь вы знаете
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
