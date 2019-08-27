The Insider заявил о существовании Трампа в иной реальности на G7

<img src="//img.gazeta.ru/files3/439/12600439/RTS2NPUW-pic905-895x505-84578.jpg">

Выступление президента США Дональда Трампа на G7 показало, что, когда дело доходит до международной арены, лидер живет в совершенно ином мире. Об этом сообщает The Insider.

Согласно материалу, Трамп говорил о великолепном состоянии американской экономики, в то время как эксперты предупреждают о рецессии, частично вызванной торговой войной. Несмотря на агрессивное поведение КНДР и беспокойство Японии, политик преуменьшает значение седьмого ракетного пуска Северной Кореи. Также Трамп утверждал, что его идея торгового противостояния с Пекином пользуется популярностью в G7, хотя это не так.

Отмечается, что Трамп оказался в сложном положении накануне саммита из-за очередной эскалации торговой войны с КНР, которая заставила нервничать ключевых союзников страны. Хотя президент США отрицает, что его отношения с остальными участниками саммита являются напряженными, имеющиеся данные показывают, что США становятся более изолированными на мировой арене. В частности позиции их и союзников разошлись по поводу КНДР и возвращения в международный клуб российской стороны. Кроме того, несмотря на публичные похвалы в адрес Макрона, СМИ сообщили о недовольстве помощников Трампа саммитом.