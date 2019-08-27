В Кремле прояснили ситуацию с возможным визитом Путина в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит главы страны Владимира Путина в США по приглашению американского лидера Дональда Трампа пока не обсуждается. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что к любой поездке президента России необходимо тщательно готовиться, но речь о визите Путина в Соединенные Штаты не идет в прикладном плане.

«Визит ради визита или контакт ради контакта, саммита, не саммита, это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь напомнил, что российская сторона не стремится вернуться в G7 и возродить G8. Он добавил, что обсуждать глобальные проблемы можно не в формате тех стран «Большой семерки». Заключая, Песков сказал, что G20 для России является более предпочтительным форматом.

Ранее сообщалось, что Трамп дал обещание пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году.