Трамп поддержал Болсонару на фоне конфликта из-за жены Макрона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают бразильского президента Жаира Болсонару и его страну. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам лидера, он знает Болсонару по торговым сделкам с Бразилией.

«Он очень усердно работает (для борьбы) с пожарами в Амазонии и во всех отношениях отлично справляется с обязанностями ради народа Бразилии», — заявил Трамп.

Он добавил, что это непросто.

Ранее Болсонару предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону извиниться за нанесенные ему оскорбления. До этого Макрон отреагировал на слова бразильского коллеги, который посмеялся над внешностью его жены Брижит Макрон.