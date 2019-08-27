Макрон заявил о желании сотрудничать с Россией в сфере космоса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки совместной с Россией стратегии в сфере космоса и киберсфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее Россия и Франция успешно сотрудничали в сфере космоса. Он подчеркнул, что в этой области главные союзники страны не американцы.

По мнению Макрона, двум государствам нужно также разработать стратегию сотрудничества в киберсфере. Он пояснил, что кибератаки происходят ежедневно и это одна из основных современных проблем.

Французский лидер уточнил, что России и Франции нужно наладить диалог и развивать сотрудничество в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о завершении западного доминирования в мире.