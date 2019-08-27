Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной

Процедура юридического оформления участников обмена между Украиной и РФ завершается. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время россияне ждут указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

Он также отметил, что после завершения юридического оформления этой процедуры удерживаемых будут свозить в пункт сбора, откуда они отправятся на обмен.

Дату обмена заключенными между странами Рыбин не назвал.

Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.