Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
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Процедура юридического оформления участников обмена между Украиной и РФ завершается. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время россияне ждут указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.
Он также отметил, что после завершения юридического оформления этой процедуры удерживаемых будут свозить в пункт сбора, откуда они отправятся на обмен.
Дату обмена заключенными между странами Рыбин не назвал.
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.